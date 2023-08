EQS-News: splendid medien AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Sonstiges

splendid medien AG: Die Splendid Gruppe im ersten Halbjahr 2023: Profitabilitätskurs fortgesetzt, Eigenkapitalquote weiter erhöht, Investitionen gesteigert



30.08.2023 / 11:36 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Die Splendid Gruppe im ersten Halbjahr 2023: Profitabilitätskurs fortgesetzt, Eigenkapitalquote weiter erhöht, Investitionen gesteigert (Köln, 30. August 2023) - Die Splendid Gruppe bleibt im ersten Halbjahr 2023 im Rahmen der für das Gesamtjahr 2023 ausgegebenen Gesamtjahres-Prognose und kann sich in einem herausfordernden Marktumfeld behaupten. Der Konzernumsatz verringerte sich im ersten Halbjahr 2023 auf EUR 18,3 Mio. (Vorjahr: EUR 20,8 Mio.). Dies ist vor allem auf die Veräußerung des Geschäftsbetriebs der Splendid Studios GmbH im Bereich Auftragsproduktion im vergangenen Jahr zurückzuführen sowie auf den erwartungsgemäß eingetroffenen Rückgang des physischen Home Entertainment-Geschäfts und liegt im Rahmen der prognostizierten Umsatzentwicklung für das Gesamtjahr. Steigende Umsätze gegenüber dem Vorjahreszeitraum verzeichnete die Auswertungsstufe Kino sowie das Segment Services. Beide operativen Segmente (Content und Services) erreichten ein positives Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) mit einer jeweils zweistelligen EBIT-Marge. Der gegenüber dem Vorjahreszeitraum veränderte Umsatzmix mit höheren Kinoerlösen führte zu einer Zunahme der damit verbundenen Kostenpositionen. Die insgesamt rückläufige Kostenentwicklung verlief damit unterproportional zum Umsatzrückgang. Das Konzern-EBIT war mit EUR 1,0 Mio. weiterhin profitabel, wenn auch auf einem geringeren Niveau als im Vorjahr (EUR 2,7 Mio.). Das Ergebnis je Aktie lag im Berichtsjahr bei EUR 0,06 (Vorjahr: EUR 0,24). Das Eigenkapital des Konzerns erhöhte sich aufgrund des Konzernperiodenergebnisses zum Stichtag auf EUR 10,2 Mio. (31.12.2022: EUR 9,6 Mio.). Damit wurde die Eigenkapitalquote weiter gestärkt und erreichte 30,8% (31.12.2022: 29,5 %). Mit EUR 6,9 Mio. (Vorjahr: EUR 5,3 Mio.) erhöhte sich das Investitionsvolumen der Splendid Gruppe im ersten Halbjahr um 30%. Das Filmvermögen erhöhte sich ebenfalls deutlich auf EUR 10,7 Mio. (31.12.2022: EUR 7,9 Mio.). Auf der Grundlage erwarteter Umsatzsteigerungen im Bereich Kino und Lizenzen sowie unter Berücksichtigung der erwarteten Kostenverläufe im zweiten Halbjahr 2023 hält der Vorstand an der Prognose für das Gesamtjahr 2023 fest: Konzernumsatz in einer Bandbreite zwischen EUR 38,0 Mio. und EUR 43,0 Mio., Konzern-EBIT in der Bandbreite zwischen EUR 2,0 Mio. und EUR 3,0 Mio. Der Halbjahresfinanzbericht 2023 steht ab sofort auf www.splendidmedien.com zum Download bereit. Weitere Informationen erhalten Sie bei: Splendid Medien AG Investor Relations Karin Opgenoorth Lichtstr. 25 50933 Köln Tel.: 0221-95 42 32 99 karin.opgenoorth@splendid-medien.com





Kontakt:

Splendid Medien AG

Investor Relations

Karin Opgenoorth

Lichtstr. 25

50825 Köln

Tel.: 0221-95 42 32 99

karin.opgenoorth@splendid-medien.com



30.08.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com