Essen (ots) -Der Essener Stahl- und Industriegüterkonzern Thyssenkrupp will bei einer Aufsichtsratssitzung am 13. September über das von Vorstandschef Miguel López angekündigte Effizienz-Programm entscheiden. Das geht aus einem Schreiben an die Beschäftigten hervor, über das die in Essen erscheinende Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ, online Mittwoch, Print Donnerstagausgabe) berichtet. In dem Schreiben, das der Redaktion vorliegt, dringt der neue Vorstandschef López auf Veränderungen. "Wir haben die finanziellen Ziele, die wir uns gesetzt und dem Kapitalmarkt bereits 2021 kommuniziert haben, trotz der Anstrengungen im Veränderungsprozess der letzten Jahre nicht erreicht", betont die Konzernleitung und fügt hinzu: Ein Weiter so "können wir uns nicht leisten".Mit dem Effizienz-Programm sollen zahlreiche Bereiche im Konzern auf den Prüfstand kommen. "Handlungsfelder" seien unter anderem das Personal, Materialkosten, Vermögenswerte sowie Geschäftsmodelle. Als neuer Chief Transformation Officer (CTO) soll der Thyssenkrupp-Manager Cetin Nazikkol die Verantwortung für die Umsetzung des Programms übernehmen.