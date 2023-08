EQS-News: splendid medien AG / Schlagwort(e): Kooperation/Sonstiges

MAXDOME UND HOLORIDE BRINGEN IMMERSIVE KINO-ERLEBNISSE INS AUTO Mit der neuen holoride Cinema App powered by maxdome wird jede Autofahrt zu einem echten Blockbuster maxdome-Filmerlebnisse können nun auch über die neue holoride VR-App während der Autofahrt genossen werden

Auf einer großen virtuellen Leinwand schafft die App ein immersives Film-Erlebnis und reduziert dank bewegungssynchroner Umgebung mögliche Reiseübelkeit

Je nach Präferenz können NutzerInnen die Größe und Position der Leinwand sowie das Design der virtuellen Umgebung festlegen, um ihre Lieblingsinhalte unterwegs zu genießen MÜNCHEN (31. August 2023) - holoride, Pionier auf dem Gebiet In-Car-Entertainment, geht mit videociety und deren Marke maxdome, einem der führenden nationalen Streaming-Anbieter in der DACH-Region, eine Partnerschaft zur Erweiterung ihres Content-Repertoires ein. Über die eigens entwickelte holoride Cinema App können NutzerInnen ab dem 5. September aus dem breitgefächerten Video-on-Demand-Angebot von maxdome wählen. Dank großer virtueller Leinwand mit Bewegungssynchronität genießen NutzerInnen mit ihrer VR-Brille die besten Filme und Serien im Auto. Eine große Stärke der synchronen Bewegungen zwischen Auto und virtueller Realität ist eine reduzierte Reiseübelkeit. Die Entertainment- und Medienbranche entwickelt sich in einem rasanten Tempo weiter. Immer wichtiger werden dabei die jungen und digitalaffinen KonsumentInnen, deren Interesse sich zunehmend an einer mobilen Form der Unterhaltung orientiert. holoride arbeitet kontinuierlich an der Weiterentwicklung seines Content-Repertoires, um die Vorlieben seiner NutzerInnen mit einer breitgefächerten Auswahl unterschiedlicher Entertainment-Angebote zu bedienen. maxdome/videociety begreift diesen aufstrebenden Markt als innovatives Umfeld für den Absatz von VoD-Content, bereichert um den serviceorientierten Ansatz in Content, Entwicklung, Betrieb und Portalmanagement, in dem videociety bereits seit vielen Jahren Partner der Industrie ist. Der nächste Meilenstein für das In-Car-Entertainment videociety/maxdome und holoride setzen in dieser Hinsicht den nächsten großen Meilenstein. Die neue holoride Cinema App erweitert das virtuelle Unterhaltungsangebot von holoride um eine große Auswahl von Filmen und Serien, die von Passagieren während einer Autofahrt gestreamt werden können. Verfügbar sind dabei über 11.000 Filme, inklusive der neuesten Blockbuster, über 4.700 Serien sowie über 100 3D-Filme, die per Virtual Reality auf eine neue, faszinierende Art erlebt werden können. Zugang erhalten KundInnen dabei zur umfangreichen Video-On-Demand-Bibliothek von maxdome, der transaktionalen Streaming-Plattform der Videociety GmbH. Innerhalb der holoride Cinema App können NutzerInnen zwischen drei unterschiedlichen Leinwand-Größen wählen: über 6, 5 oder 4 Meter. Die virtuelle Distanz zur Leinwand beträgt etwa 5,5 Meter. Beim Leinwand-Design besteht die Wahl zwischen den Optionen curved oder flat, außerdem können die NutzerInnen aus vier unterschiedlichen Höhenpositionen wählen, um so auch im Zurücklehnen ihre Lieblings-Blockbuster genießen zu können. Die Auswahl der Inhalte erfolgt per Augensteuerung (Eyetracking) und über den zur VR-Brille gehörenden Controller. Initial sind 3 thematisierte Ambient-Hintergründe verfügbar, die in Farbigkeit und Helligkeit weiter personalisiert werden können. Ein weiterer Vorteil: die Bewegungssynchronität zwischen realem Auto und VR-Umgebung kann auch mögliche Reiseübelkeit reduzieren. Ein außergewöhnliches Unterhaltungserlebnis für jede Autofahrt Hans D. Henseleit, Geschäftsführer der videociety GmbH: "holoride ist der smarte Weg der Unterhaltung "on the Go", den wir mit unserem umfangreichen maxdome-Content weiter bereichern. Mit holoride und videociety/maxdome tun sich zwei passionierte Tech-Unternehmen zusammen, um das Unterwegssein zu einem echten Entertainment-Erlebnis und das Auto zu einem zweiten Wohnzimmer zu machen". "Wir sind wirklich stolz, unser immersives In-Car-Entertainment-Angebot auf die nächste Stufe heben zu können", sagt holoride-CEO Nils Wollny. "Mit maxdome als starkem Partner mit einem der größten, nationalen Film- und Serienkataloge für VoD bringen wir den weltweit größten In-Car-Screen auf den Markt, um aus jeder Autofahrt ein außergewöhnliches Kino-Erlebnis macht." Als Pionier im Bereich In-Car-Entertainment hat sich holoride zum Ziel gesetzt, die Reisezeit von Passagieren wertvoller zu gestalten. Mit der Entwicklung der holoride Cinema App ist das Unternehmen diesem Vorhaben erneut einen großen Schritt nähergekommen. Über holoride Als Pionier im Bereich In-Car-Entertainment hat sich holoride zum Ziel gesetzt, die Reisezeit von Passagieren wertvoller zu gestalten. Durch die Nutzung von XR-Technologie mit Bewegungs- und Standortdaten aus fahrenden Fahrzeugen in Echtzeit schafft holoride aufregende, grenzenlose und immersive Erlebnisse. Die innovative Software ermöglicht ein neues, transformatives Fahrgast-Erlebnis, das gleichzeitig die Reisekrankheit reduziert. holoride.com Über videociety und maxdome Die Splendid-Tochter Videociety GmbH bietet Geschäftskunden aus unterschiedlichen Branchen VoD-Plattform-Lösungen mit umfassenden Serviceleistungen für deren Endkunden an. Das Leistungsspektrum umfasst Content, Entwicklung, Betrieb und Portalmanagement. Darüber hinaus ist videociety der Betreiber der eigenen transaktionalen Streaming-Plattform maxdome ( https://store.maxdome.de/ ). Über Splendid Die Splendid Gruppe ist ein mittelständisch geprägter, integrierter Medienkonzern, der vorwiegend im deutschsprachigen Europa und in den Benelux-Ländern agiert. Die Gruppe vermarktet und produziert Filme und Unterhaltungsprogramme im Kino, Home Entertainment und im Fernsehen/SVoD und erbringt umfangreiche Dienstleistungen für die Film- und Fernsehindustrie mit Schwerpunkten bei der Digitalisierung und Synchronisation. www.splendidmedien.com Weitere Informationen erhalten Sie bei: Splendid Medien AG Investor Relations Karin Opgenoorth Lichtstr. 25 50933 Köln Tel.: 0221-95 42 32 99 karin.opgenoorth@splendid-medien.com





