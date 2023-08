Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag die verhaltene Entwicklung vom Vortag fortgesetzt.Paris / London - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag die verhaltene Entwicklung vom Vortag fortgesetzt. Der EuroStoxx 50 gewann am Mittag knapp 0,1 Prozent auf 4318,35 Punkte. Der französische Cac 40 sank um 0,1 Prozent auf 7358,32 Zähler, während der britische FTSE 100 kaum verändert war. Die Zurückhaltung hat guten Gründe. «Immerhin stehen am Freitag die monatlichen...

