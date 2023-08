Salesforce zeigt auf, wie KI, digitale Transformation und makroökonomische Trends die Erwartungen und das Verhalten der Kundinnen und Kunden über den gesamten Kaufzyklus hinweg verändern.Zürich - Salesforce (NYSE: CRM), der Anbieter von KI-gestützten CRM-Lösungen, hat den neuen Bericht «State of the Connected Customer» veröffentlicht, der Erkenntnisse von 650 Konsumentinnen und Konsumenten sowie 150 Entscheidungsträgerinnen und -träger im Einzelhandel in der Schweiz enthält. Der Bericht zeigt auf, wie KI, digitale Transformation und makroökonomische Trends die Erwartungen und das...

Den vollständigen Artikel lesen ...