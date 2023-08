EEII AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

31.08.2023

Ad-Hoc Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement : EEII 2023 - Halbjahresergebnis Zug, 31. August, 2023

EEII AG veröffentlicht Halbjahresergebnis per 30.06.2023

EEII weist für das erste Halbjahr 2023 einen Verlust von CHF 176,777 aus (H2 2022: Verlust von CHF 6,016 Millionen). Der Nettoinventarwert der EEII Aktien («NAV») belief sich Ende Juni 2023 auf CHF 0,19, dies entspricht einer negativen Entwicklung von -32.3% seit Anfang Jahr. Die Aktivitäten der Gesellschaft befinden sich in einer Transformationsphase, nachdem mit SEBRINA HOLDING SUISSE SA ein neuer Investor die Aktienmehrheit übernommen hat. Das operative Geschäft der EEII AG entwickelte sich während der Berichtsperiode ohne nennenswerte Ereignisse, nachdem mit der Wertkorrektur des Gazprom Investments (Ad hoc Mitteilung vom 20.4.2023) das Anlageportfolio aufgrund der Faktenlage in Russland bereinigt wurde. Eine Neueinschätzung der Situation ist nicht absehbar. Die operativen Kosten beliefen sich auf CHF 168,208, was einem marginalen Rückgang von 1.7% gegenüber der Vorjahresperiode entspricht. Mit dem Übergang der Aktienmehrheit an die SEBRINA HOLDING SUISSE SA erfolgten die ersten Weichenstellungen für die weitere Zukunft der EEII AG. Als Vertreter der Hauptaktionärin hat Alexandre U. Uldry als Delegierter Einsitz in den Verwaltungsrat genommen und führt als CEO die Geschäfte der Gesellschaft. Erste strategische Schritte in der Weiterentwicklung der Gesellschaft werden für das zweite Halbjahr erwartet und zeitnah kommuniziert. Das vollständige Halbjahresergebnis zum 30.6.2023 ist auf diesem Weblink - https://www.eeii.ch/reports/2023 einsehbar. Weitere Informationen: Victor L. Gnehm, VRP (+41 41 723 10 40) EEII ist an der Swiss Exchange (SIX) (Bloomberg: EEII SW) kotiert.

