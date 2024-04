EEII AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

EEII AG: publishes annual results 2023 and closes chapter on old era



30.04.2024 / 17:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-Hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR : EEII AG Jahresergebnis 2023 Zug, 30. April 2024 EEII AG veröffentlicht Jahresergebnis 2023 und schliesst das Kapitel «Ehemalige Sowjetunion» ab EEII meldet einen Verlust von CHF 419'234 (2022: Verlust von CHF 6'581'749) für das Jahr 2023. Das negative Geschäftsergebnis widerspiegelt fast ausschliesslich die operativen Ausgaben (einschliesslich Restrukturierungskosten) der Gesellschaft, währen die letzte verbleibende Investition der EEII AG, ihre Gazprom-Aktien, aufgrund der andauernden Gegensanktionen der Russischen Föderation gegen westliche Investoren kein Einkommen generierte. Als Folge davon fiel der innere Wert der Aktie (NAV) per 31.12.2023 auf CHF 0.04 (31.12.2022: CHF 0.31). Ereignisse nach dem Bilanzstichtag und Ausblick Die andauernden Sanktionen des Westens gegen Russland und der negative Effekt des Haltens einer russischen Beteiligung auf die Geschäfte der Gesellschaft, zusammen mit einer Änderung von Anlagestrategie und -fokus der EEII AG, hat die Gesellschaft veranlasst, ihre letzte Beteiligung aus der «alten» Ära, nämlich ihre 1,485,600 Aktien der PJSC Gazprom (GAZP) an Gehold SA, Zug, zu verkaufen, zu einem Verkaufspreis, der dem Net Asset Value der Beteiligung in den Büchern der Gesellschaft entspricht. Die Transaktion konnte bis dato noch nicht vollzogen werden, und die Gesellschaft kann von einem erhöhten Verkaufspreis profitieren, wenn zum Zeitpunkt des Vollzugs des Verkaufs ein objektiver und überprüfbarer Marktpreis existiert, zu welchem die Aktien unter westlichen Investoren faktisch gehandelt werden können. Im Einklang mit dem Verkauf der letzten Beteiligung aus der Ära mit Anlagefokus auf der ehemaligen Sowjetunion ist Victor L. Gnehm von seinem Amt als Verwaltungsratspräsident zurückgetreten. Alexandre Uldry tritt seine Nachfolge an, um die Gesellschaft in ihre Zukunft als führende unabhängige Betreiberin von Tankstellen in der Schweiz und in Europa zu führen. Alexandre Uldry wird den erneuerten Verwaltungsrat anlässlich der ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft vorstellen; die entsprechenden Informationen werden zeitnah veröffentlicht. Der vollständige Jahresbericht 2023 sowie weitergehende Informationen stehen auf der Webseite www.eeii.ch zur Verfügung; eine Kopie davon wird den Aktionären auf Wunsch schriftlich zugestellt. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Marc Comina, Sprecher der EEII AG, marc@clpr.ch , +41 79 138 3495). EEII ist kotiert an der Swiss Exchange (SIX) (Bloomberg: EEII SW Equity).

Ende der Adhoc-Mitteilung