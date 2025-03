EEII AG / Schlagwort(e): Personalie

EEII AG:: Reorganisation des Verwaltungsrates



09.03.2025

Ad-Hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR : Reorganisation des Verwaltungsrates Zug, 09. März 2025 EEII AG reorganisiert den Verwaltungsrat An der ausserordentlichen Generalversammlung vom 07. März 2025 hat EEII AG den Verwaltungsrat reorganisiert. Mit der neuen Organisation wurde zu Stärkung der Corporate Governance die Rolle des CEO und des Verwaltungsrates personell getrennt. Neu übernimmt Christitan Lüscher das Amt des Verwaltungsrat Präsidiums von Alexandre Uldry. Alexandre Uldry wird weiterhin die Verantwortung als CEO wahrnehmen. Der Verwaltungsrat wurde zudem von bisher 7 auf 3 Mitglieder verkleinert. Neuer Verwaltungsrat: - Christian Lüscher, Verwaltungsratspräsident - Alexandre Uldry - Philippe Joerg Ausgetretene Mitglieder: - Manuel Piquerez - Daniel Jean Zappelli - Pascal Kuenlin - Charles Berthillon Weitere Details können der auf der Website der Gesellschaft ( www.eeii.ch ) entnommen werden. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Marc Comina, Sprecher der EEII AG, marc@clpr.ch , +41 79 128 3495). EEII ist kotiert an der Swiss Exchange (SIX) (Bloomberg: EEII SW Equity).

