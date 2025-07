EEII AG / Schlagwort(e): Generalversammlung/Kapitalerhöhung

EEII AG: Ausserordentliche Generalversammlung 28. Juli 2025 / Kapitalerhöhung



03.07.2025 / 18:07 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-Hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR :

Ausserordentliche Generalversammlung 28. Juli 2025 / Kapitalerhöhung Zug, 03. Juli 2025 Die EEII AG lädt Sie zu einer ausserordentlichen Generalversammlung am 28. Juli 2025 ein Die EEII lädt Sie zu einer ausserordentlichen Generalversammlung ein. Auf der Tagesordnung steht eine Kapitalerhöhung zur Stärkung der Eigenkapitalbasis des Unternehmens. Darüber hinaus werden die Statuten des Unternehmens angepasst, um den geänderten Schweizer Rechtsvorschriften Rechnung zu tragen und neue, nach dem Schweizer Gesellschaftsrecht zulässige Instrumente einzuführen, darunter insbesondere die Fernteilnahme an Generalversammlungen. Agenda 1. Ordentliche Kapitalerhöhung Der Verwaltungsrat beantragt, die Erhöhung des Aktienkapitals der Gesellschaft um maximal CHF 1'599'999.20 durch Ausgabe von maximal 112'676 neuen, voll liberierten Inhaber-Stammaktien mit einem Nennwert von CHF 14.20 zu genehmigen, die vorerst nicht kotiert werden. Die Kapitalerhöhung dient der Restrukturierung durch Stärkung der Eigenkapitalbasis der Gesellschaft. Die Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre werden aufgehoben. Die Einlage für die neuen Aktien erfolgt durch Verrechnung von Forderungen, die die SEBRINA HOLDING SUISSE SA aus Gesellschafterdarlehen in Höhe von maximal CHF 1'599'999.20 gegenüber der Gesellschaft hat, wofür die SEBRINA HOLDING SUISSE SA maximal 112'676 Inhaber-Stammaktien mit einem Nennwert von je CHF 14.20 erhält. 2. Anpassung der neuen Statuten Der Verwaltungsrat schlägt vor, neue Statuten zu verabschieden, die unter anderem folgende Bestimmungen enthalten: - obligatorische Änderungen zur Einhaltung der revidierten Schweizer Gesetzgebung; - Einführung neuer, nach dem Schweizer Gesellschaftsrecht zulässiger Instrumente, darunter insbesondere die Fernteilnahme an Generalversammlungen. 3. Verschiedenes * * * Weitere Einzelheiten finden Sie in der Einladung, die auf der Website des Unternehmens ( https://eeii.ch/ad-hoc-announcements ) veröffentlicht wird. Die ausserordentliche Hauptversammlung findet am 28. Juli um 08:30 Uhr in den Geschäftsräumen der Bright Law AG, Bundesplatz 9, 6300 Zug, statt. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Marc Comina, Sprecher der EEII AG, marc@clpr.ch , +41 79 128 3495). EEII ist kotiert an der Swiss Exchange (SIX) (Bloomberg: EEII SW Equity).

Ende der Adhoc-Mitteilung