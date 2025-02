EEII AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Ad-Hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR :

Ausserordentliche Generalversammlung 07. März 2025 Zug, 11. februar 2025 EEII AG lädt zur ausserordentlichen Generalversammlung vom 07. März 2025 ein EEII lädt zu einer ausserordentlichen Generalversammlung ein. Traktandiert ist die Reorganisation des Verwaltungsrats, um effizientere Strukturen zu schaffen, insbesondere die personelle Trennung von Firmenleitung und Verwaltungsrat Mitglieder. Traktanden 1. Genehmigung des Rücktritts von Pascal Kuenlin

Der Verwaltungsrat beantragt, den Rücktritt von Pascal Kuenlin als Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft zu genehmigen. 2. Abberufung von bestehenden Verwaltungsratsmitgliedern

Der Verwaltungsrat beantragt, Daniel Zappelli und Manuel Piquerez als Mitglieder des Verwaltungsrats abzuberufen. 3. Wahl von neuen Mitgliedern des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Christian Lüscher als neues Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2025. 4. Wahl von Christian Lüscher als Präsident des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Christian Lüscher als Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2025. 5. Sonstiges Weitere Details können der auf der Website der Gesellschaft ( www.eeii.ch ) publizierten Einladung entnommen werden. Die ausserordentliche Generalversammlung findet am 07. März um 10h im Four Seasons Hotel des Bergues, Quai des Bergues 33 in 1201 Genf statt. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Marc Comina, Sprecher der EEII AG, marc@clpr.ch , +41 79 128 3495). EEII ist kotiert an der Swiss Exchange (SIX) (Bloomberg: EEII SW Equity).

