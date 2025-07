EEII AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

EEII AG: Publikation Halbjahresergebnis per 30.06.2025



25.07.2025 / 17:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-Hoc Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement : EEII 2025 - Halbjahresergebnis





Zug, 25. Juli, 2025





EEII AG veröffentlicht Halbjahresergebnis per 30.06.2025



EEII weist für das erste Halbjahr 2025 einen Verlust von CHF 332'306 aus (H2 2024: Verlust von CHF 224'521). Der Nettoinventarwert der EEII-Aktien («NAV») belief sich Ende Juni 2025 auf CHF -0,80, was einer negativen Entwicklung von CHF -0,22 pro Aktie seit Jahresbeginn entspricht.



Im ersten Halbjahr 2025 hat das Unternehmen weiterhin die Grundlagen für eine Kapitalerhöhung und die geplante Integration von Jubin Frères SA geschaffen. Wie in der vorausschauenden Aussage im Geschäftsbericht 2024 berichtet, hat sich die Integration von Jubin Frères SA aufgrund der regulatorischen Komplexität der Transaktion verzögert.



Die anhaltenden Verluste wirkten sich negativ auf das Eigenkapital des Unternehmens aus. Die Geschäftsleitung hat entsprechend der notwendigen Schritte unternommen, um die Solvenz des Unternehmens durch eine Kapitalerhöhung wiederherzustellen, welche den Aktionären an der bevorstehenden ausserordentlichen Generalversammlung am 28. Juli 2025 vorgeschlagen wird.



Dadurch erhält die EEII AG die nötigen Mittel, um die Integration der Jubin Frères SA, einem führenden Betreiber von Tankstellen in der Westschweiz, fortzusetzen.





Für weitere Informationen:



Das gesamte Halbjahresergebnis 2024 steht unter https://www.eeii.ch/reports/2025/

zum Download bereit.



Marc Comina, Pressesprecher der EEII AG, marc(at)clpr.ch , +41 79 128 3495.



EEII ist an der Swiss Exchange (SIX) (Bloomberg: EEII SW) kotiert.



Ende der Adhoc-Mitteilung