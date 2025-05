EEII AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Ad-Hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR : EEII AG Jahresergebnis 2024 Zug, 30. April 2025 EEII AG veröffentlicht Jahresergebnis EEII meldet einen Verlust von CHF 950'200 (2023: Verlust von CHF 419'234) für das Jahr 2024. Das negative Geschäftsergebnis widerspiegelt einerseits die operativen Ausgaben der Gesellschaft, sowie einer vorsorglichen Rückstellung von CHF 500'000, für die 2025 geplante Acquisition der LGW Holding. Die letzte verbleibende Investition der EEII AG, die Beteilung an der russischen Gazprom, konnte in einem OTC Geschäft zum Buchwert veräussert werden. Der innere Wert der Aktie fiel (NAV) per 31.12.2024 auf CHF -0.59 (31.12.2023: CHF 0.04). Die Liquidität der Gesellschaft ist durch einen nachrangigeren Aktionärskredit gewährleistet und der Verwaltungsrat hat beschlossen, dass die Solvenz mit einer Kapitalerhöhung im Verlaufe des dritten Quartals wieder hergestellt sein wird. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag Am 31. Januar 2025 musste das Unternehmen eine Vorauszahlung von CHF 500'000 für die Übernahme der LGW Holding SA abschreiben. Die Integration der LGW Holding SA scheiterte aufgrund einer Verzögerung bei der Integration der Jubin Frères SA. Folglich konnte die Finanzierung der vollständigen Integration nicht wie vorgesehen abgeschlossen werden. Die Integration von Jubin Frères SA sollte im Verlaufe von 2025 erfolgen. An der ausserordentlichen Generalversammlung vom 07. März 2025, wurde der Verwaltungsrat von EEII AG auf drei Mitglieder verkleinert und neu strukturiert. Mit der neuen Organisation wurde zu Stärkung der Corporate Governance die Rolle des CEO und des Verwaltungsrates personell getrennt. Neu übernimmt Christian Lüscher das Amt des Verwaltungsrat Präsidiums von Alexandre Uldry. Alexandre Uldry wird weiterhin die Verantwortung als CEO wahrnehmen. Der vollständige Jahresbericht 2024 sowie weitergehende Informationen stehen auf der Webseite www.eeii.ch zur Verfügung; eine Kopie davon wird den Aktionären auf Wunsch schriftlich zugestellt. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Marc Comina, Sprecher der EEII AG, marc@clpr.ch , +41 79 138 3495). EEII ist kotiert an der Swiss Exchange (SIX) (Bloomberg: EEII SW Equity).

