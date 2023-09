Die Eigenkapitalsituation hat sich zudem etwas verschlechtert.Pratteln - Die Highlight Event and Entertainment AG (HLEE) hat im ersten Halbjahr 2023 deutlich weniger Umsatz erzielt und ist tiefer in die Verlustzone gerutscht. Die Eigenkapitalsituation hat sich zudem etwas verschlechtert. Der Konzernumsatz sank im ersten Halbjahr um gut 30 Prozent auf 186,4 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Dabei verbuchte das Segment Film...

Den vollständigen Artikel lesen ...