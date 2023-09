Nach einem Hoch im Mai bei 77,60 Euro war Brenntag ISIN: DE000A1DAHH0 abgestürzt. Der Kurs erreichte am 04. August ein Tief bei 66,32 Euro. Der Bereich um 66,00 Euro war auch schon in der Vergangenheit eine Unterstützung und es begann ein neuer technischer Aufwärtstrend. Der Kurs nähert sich dem Jahreshoch und bei einem Anstieg über 77,60 Euro wäre ein Anstieg bis zum 3-Jahreshoch in den Bereich um 87,00 Euro möglich.PerformanceIm laufenden Jahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...