Die Friedrich Vorwerk Group-Aktie ISIN: DE000A255F11 konnte im Wochenverlauf 13,66 Prozent zulegen. Damit gehörte die Aktie des "Pipeline- und Anlagenbauer für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen" aus Tostedt zu den Top-Performern im Prime All Share. Zum Handelsende notierte die Aktie am Freitag bei 12,48 Euro, das Wochenhoch wurde am Donnerstag bei 12,90 Euro auf Xetra notiert. Auf dem Weg nach oben liegt der Widerstand bei 13,52 Euro in ...

