Der dänische Insulin-Weltmarktführer Novo Nordisk hat den französischen Luxusgüterkonzern LVMH am Freitag als wertvollstes europäisches Börsen-Unternehmen abgelöst. Dank eines Kursanstiegs um 2,14 Prozent an der Heimatbörse in Kopenhagen stieg die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk auf umgerechnet gut 393 Milliarden Euro.LVMH wurde nach einem Kursrückgang um 0,8 Prozent mit 389,5 Milliarden Euro bewertet. Im früheren Jahresverlauf waren die Franzosen noch als erstes europäisches Unternehmen an ...

