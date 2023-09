DJ Mercedes-Benz-CEO: Haben in "elektrischer Ära" das gleiche Renditeziel

MÜNCHEN (Dow Jones)--Mercedes-Benz wird mit dem stärkeren Schwenk auf vollelektrische Fahrzeuge nicht am Renditeziel rütteln. "Wir haben in der elektrischen Ära das gleiche Renditeziel", sagte CEO Ola Källenius im Vorfeld der Automesse IAA Mobility zu Journalisten. Bis auf weiteres werden zwar die Ausgaben in diversen Bereichen teils noch sehr unterschiedlich sein, beispielsweise blieben die variable Kosten bei Elektroautos höher als bei Autos mit Verbrennungsmotor. Dieser Kostenunterschied wird auf "absehbare Zeit auch so bleiben", ergänzte der Manager.

In den vergangenen Jahren war der Stuttgarter DAX-Konzern dank einer guten Nachfrage nach Oberklassefahrzeugen und hohen Verkaufspreisen äußerst profitabel, trotz der hohen Aufwendungen in die Elektromobilität oder Digitalisierung. Die Rendite erreichte oft Rekordwerte und übertraf häufig die Markterwartungen.. Dieses Jahr peilen die Schwaben eine bereinigte Marge im Kerngeschäft mit Premiumwagen von 12 bis 14 Prozent an. Damit gehört der Konzern zu den profitabelsten Autoherstellern der Welt.

Auf der IAA Mobility präsentiert Mercedes-Benz eine Studie zum neuen Kompaktmodell, dem CLA. Er soll eine "Vision" für das künftige Einstiegssegment der Marke präsentieren. Die Limousine soll auf der neuen Elektroplattform (MMO) des Konzerns produziert werden. "Das Concept CLA Class ist der Vorreiter eines neuen Portfolios von Elektrofahrzeugen für den Einstieg in die Welt von Mercedes Benz", so Källenius. Mit ihm soll es drei weitere Modelle in dem Segment geben. Der Manager bekräftigte, dass der zunehmend auf Luxus und hochwertigere Fahrzeuge fokussierte Konzern an dem Einstiegsbereich festhalten werde: "Wir werden das Segment nicht verlassen", betonte Källenius.

