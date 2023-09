Die Hängepartie am deutschen Aktienmarkt geht zum Start in die neue Woche erst einmal weiter. Es herrscht weiter Unsicherheit, ob die US-Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank den Zinserhöhungskurs im September fortsetzen werden. Der Broker IG taxierte den DAX am Montag rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start auf 15.885 Punkte und damit 0,28 Prozent höher.Insgesamt könnte der Handel in ruhigen Bahnen verlaufen, da die Wall Street wegen eines Feiertages geschlossen bleibt und daher Impulse aus ...

