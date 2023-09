Neu gehen die Ökonomen von UBS Switzerland für das Jahr 2023 von einem Wirtschaftswachstum von 0,7 Prozent aus, nachdem sie bisher ein Plus von 0,9 Prozent erwartet hatten.Zürich - Die Ökonomen der Grossbank UBS senken ihre Prognosen für das Schweizer Wirtschaftswachstum im Jahr 2023 nach der Publikation der BIP-Zahlen für das zweite Quartal leicht. Sie begründen dies mit einer schwachen Stimmung in der Industrie. Neu gehen die Ökonomen von UBS Switzerland für das Jahr 2023 von einem Wirtschaftswachstum von 0,7 Prozent aus, nachdem sie bisher ein Plus von 0,9...

