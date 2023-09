Bei AXA XL hat es personelle Veränderungen gegeben: Karolina Ostermaier wird Leiterin der Sparten Casualty und Motor für Deutschland. Das hat das Unternehmen am Montag bekannt gegeben. Die Rolle wird Ostermeier zusätzlich zu ihrer derzeitigen Position als Head of Financial Lines übernehmen. Sie arbeitet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...