Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN DE000A2NB650/ WKN A2NB65) gibt die Gründung eines weiteren global agierenden Automobilzulieferers bekannt, der unter dem Namen FerrAl United firmiert. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Die neu gegründete Holding mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, wird das Mutares-Zuliefergeschäft für Guss- und Schmiedeteile auf Eisen- und Aluminiumbasis sowie deren Bearbeitung unter einem Dach konsolidieren. FerrAl United wird mit mehr als EUR 1 Mrd. Umsatz an ca. 25 Standorten weltweit tätig sein. Die Gruppe wird die Portfoliounternehmen CIMOS, MMT-Bordeaux, PrimoTECS Group mit Rasche und BEW Umformtechnik, SELZER-Gruppe sowie die drei Schmiedeunternehmen Gesenkschmiede Schneider, Schöneweiss & Co. und Falkenroth Umformtechnik zusammenführen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...