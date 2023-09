Der Vorstand empfiehlt den Sinovac-Aktionären einstimmig, im Rahmen des Kaufangebots KEINE Aktien zum Kauf anzudienen

Sinovac Biotech Ltd. (NASDAQ: SVA) ("SINOVAC" oder das "Unternehmen"), ein führender chinesischer Anbieter von biopharmazeutischen Produkten, gab heute bekannt, dass sein Vorstand (der "Vorstand") einstimmig beschlossen hat, dass das Teilübernahmeangebot (das "Übernahmeangebot") von Alternative Liquidity Index LP ("Alternative Liquidity") zum Erwerb von bis zu 10.000.000 Stammaktien von Sinovac (die "Aktien") für 0,03 US-Dollar pro Aktie in bar (der "Angebotspreis") NICHT ratsam ist und NICHT im besten Interesse des Unternehmens oder seiner Aktionäre ("Aktionäre") liegt. Dementsprechend empfiehlt der Vorstand den Aktionären, das Übernahmeangebot abzulehnen und ihre Aktien nicht im Rahmen des Kaufangebots von Alternative Liquidity zum Kauf anzudienen.

Das Unternehmen hat bei der US-amerikanischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, "SEC") ein Schedule 14D-9 eingereicht, in dem die Gründe für die Ablehnung des Übernahmeangebots von Alternative Liquidity ausführlich erläutert werden.

Das Übernahmeangebot wurde vom Vorstand, von dessen Mitgliedern niemand mit Alternative Liquidity verbunden ist, begutachtet und geprüft. Der Vorstand hat bei der Bewertung des Übernahmeangebots und bei der Begründung seiner Empfehlung, dass die Aktionäre das Übernahmeangebot ablehnen und ihre Aktien im Rahmen des Übernahmeangebots nicht andienen sollten, verschiedene Faktoren berücksichtigt, von denen nachstehend einige aufgeführt sind.

Das Unternehmen ist der Auffassung, dass die implizite Bewertung auf der Grundlage des Angebotspreises unter dem Wert des Gesellschaftsvermögens liegt. Der Vorstand ist der Auffassung, dass das Unternehmen über starke Barreserven und kurzfristige Anlagen verfügt. Zum 30. Juni 2023 beliefen sich die liquiden Mittel und die Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung auf insgesamt 1,6 Milliarden US-Dollar. Dieser Betrag an liquiden Mitteln entspricht etwa 14,40 US-Dollar pro Aktie, basierend auf der Anzahl der zum 30. Juni 2023 im Umlauf befindlichen Stammaktien und wandelbaren Vorzugsaktien der Serie B. Darüber hinaus beliefen sich die kurzfristigen Anlagen des Unternehmens zum 30. Juni 2023 auf insgesamt 9,4 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen verbuchte außerdem in dem am 30. Juni 2023 zu Ende gegangenen Sechsmonatszeitraum einen den Stammaktionären zurechenbaren Nettogewinn von 14,0 Millionen US-Dollar bzw. 0,14 US-Dollar pro unverwässerter und 0,15 US-Dollar pro verwässerter Aktie. Alternative Liquidity räumt ein, über keine exakten Instrumente zur Bestimmung des gegenwärtigen Wertes der Aktien des Unternehmens zu verfügen. Alternative Liquidity gibt an, "weder eine Bewertung durchgeführt oder in Auftrag gegeben zu haben noch einen unabhängigen Finanzberater oder sonstigen Dritten mit der Durchführung einer Bewertungsanalyse oder der Abgabe einer Stellungnahme zum Wert der Aktien beauftragt zu haben". Der Vorstand ist der Auffassung, dass dies die mangelnde Glaubwürdigkeit der Bewertungsverfahren von Alternative Liquidity und die Unangemessenheit des Angebotspreises deutlich macht. Alternative Liquidity erklärt weiter, dass "Aktionäre, die ihre Aktien andienen, die Möglichkeit aufgeben, an künftigen Vorteilen aus dem Besitz von Aktien zu partizipieren, unter anderem an potenziellen künftigen Dividenden der Gesellschaft aus dem Betrieb oder aus Veräußerungen, und dass der vom Käufer an einen andienenden Aktionär zu zahlende Kaufpreis pro Aktie geringer sein kann als der Gesamtbetrag, den der Aktionär ansonsten für die Aktien vom Unternehmen erhalten könnte." Zusätzlich zur Gesamtsumme von 11,0 Milliarden US-Dollar an Barmitteln und kurzfristigen Anlagen bleibt das Hauptgeschäftsziel des Unternehmens die Erzielung attraktiver risikobereinigter Renditen für seine Aktionäre durch den Verkauf einer Kombination aus den diversifizierten Impfstoffen bzw. biomedizinischen Produkten des Unternehmens und einer potenziellen langfristigen Wertsteigerung des Unternehmens durch seine F&E-Anstrengungen im Bereich der Impfstoffe bzw. biomedizinischen Produkte. Alternative Liquidity hat ähnliche unangeforderte Teilübernahmeangebote für die Aktien anderer börsennotierter Unternehmen abgegeben. In Anbetracht des Angebotspreises ist der Vorstand der Auffassung, dass das Übernahmeangebot einen opportunistischen Versuch von Alternative Liquidity darstellt, durch den Erwerb der Aktien zu einem im Verhältnis zu ihrem Wert sehr niedrigen Preis einen Gewinn zu erzielen, was den Aktionären, die im Rahmen des Übernahmeangebots Aktien andienen, die potenzielle Möglichkeit nimmt, den vollen langfristigen Wert ihrer Investition in das Unternehmen auszuschöpfen. Die Überzeugung des Vorstands in dieser Hinsicht wird durch die von Alternative Liquidity selbst vorgenommene Charakterisierung des Übernahmeangebots bestätigt. Insbesondere weist der Vorstand auf die folgende Aussage im Kaufangebot auf Schedule TO hin: "Der Käufer macht das Angebot zu Investitionszwecken und mit der Absicht, aus dem Besitz der Aktien einen Gewinn zu erzielen". Überdies weist der Vorstand darauf hin, dass das Kaufangebot aus verschiedenen Gründen geändert werden kann. Dementsprechend weist der Vorstand darauf hin, dass es keine Zusicherung dafür geben kann, dass das Kaufangebot so schnell wie von Alternative Liquidity unterstellt oder zu den gleichen Bedingungen, unter anderem zum Angebotspreis, abgeschlossen wird. Schließlich sind die von den Aktionären im Rahmen des Kaufangebots abgegebenen Aktienandienungen unwiderruflich und können nur vor dem Verfallstag derzeit dem 29. September 2023 unter Einhaltung des im Kaufangebot beschriebenen strikten Verfahrens zurückgezogen werden.

In Anbetracht der Anzahl der Gründe und der Komplexität dieser Sachverhalte hielt es der Vorstand nicht für praktikabel und hat auch nicht versucht, die einzelnen erwogenen Gründe zu quantifizieren, in eine Rangfolge zu bringen oder ihnen anderweitig relatives Gewicht zuzumessen.

Im Zuge seiner Beratungen hat der Vorstand auch die folgenden wesentlichen Risiken und sonstigen gegenläufigen Faktoren im Zusammenhang mit dem Kaufangebot berücksichtigt, die zuvor vom Management und vom Vorstand des Unternehmens identifiziert und diskutiert worden waren:

Der Handel der Stammaktien des Unternehmens an der NASDAQ ist seit dem 22. Februar 2019 ausgesetzt, um die geordnete Verteilung der Tauschaktien gemäß der Rechtevereinbarung ("Rechtevereinbarung") zu erleichtern, und angesichts der laufenden Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Rechtevereinbarung kann nicht zugesichert werden, wann oder ob diese Aussetzung aufgehoben wird. Der laufende Rechtsstreit im Zusammenhang mit dem Aktientausch und der Rechtevereinbarung könnte sich erheblich nachteilig auf die Geschäftstätigkeit und die Finanzlage des Unternehmens auswirken. Das Unternehmen konnte seit Februar 2018 aufgrund des laufenden Rechtsstreits bezüglich des Aktientauschs und der Rechtevereinbarung keine Jahreshauptversammlung abhalten und wird möglicherweise auch nicht in der Lage sein, vor der endgültigen Entscheidung in diesem Rechtsstreit eine Jahreshauptversammlung abzuhalten.

Die vorstehende Diskussion der Informationen und Faktoren, die der Vorstand bei seinen Schlussfolgerungen und Empfehlungen berücksichtigt hat, erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern beinhaltet vielmehr die wesentlichen Gründe und Faktoren, die vom Vorstand berücksichtigt wurden. Angesichts der Vielzahl der oben dargelegten Gründe und Faktoren hat der Vorstand beschlossen, dass das Übernahmeangebot nicht ratsam ist und nicht im besten Interesse des Unternehmens oder der Aktionäre liegt.

Zusatzinformationen

Die vollständigen Grundlagen für die einstimmige Empfehlung des Vorstands sind im Schedule 14D-9 dargelegt, das Sinovac am 5. September 2023 bei der SEC eingereicht hat und das auf der Website der SEC verfügbar ist unter www.sec.gov. Kopien von Schedule 14D-9 können auch auf der Website des Unternehmens unter www.sinovac.com abgerufen oder durch Kontaktaufnahme mit Helen Yang unter +86-10-8279 9720 oder per E-Mail an ir@sinovac.com angefordert werden.

Über SINOVAC

Sinovac Biotech Ltd. (SINOVAC) ist ein in China ansässiges biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Impfstoffen fokussiert, die vor menschlichen Infektionskrankheiten schützen.

Das Produktportfolio von SINOVAC umfasst u.a. Impfstoffe gegen COVID-19, gegen die durch das Enterovirus 71 (EV71) ausgelöste Hand-Fuß-Mund-Krankheit (HFMD), gegen Hepatitis A, Windpocken (Varizellen), Grippe, Poliomyelitis (Kinderlähmung), Pneumokokken-Erkrankungen, Mumps usw.

Der COVID-19-Impfstoff CoronaVac, ist weltweit in mehr als 60 Ländern und Regionen zur Verwendung zugelassen. Der Impfstoff Healive gegen Hepatitis A hat 2017 die Anforderungen der WHO-Präqualifikation erfüllt. Der EV71-Impfstoff Inlive ist ein innovativer Impfstoff in der Kategorie 1 der präventiven biologischen Produkte und seit 2016 in China auf dem Markt. 2022 erhielten der inaktivierte Polio-Impfstoff aus Sabin-Stämmen (sIPV) und der Varizellen-Impfstoff von SINOVAC die WHO-Präqualifikation.

SINOVAC war das erste Unternehmen, das die Zulassung für seinen H1N1-Grippeimpfstoff Panflu.1 erhielt, mit dem die Impfkampagne und das Bevorratungsprogramm der chinesischen Regierung ausgestattet wurden. Als einziges Unternehmen liefert es den Impfstoff Panflu gegen die pandemische Grippe H5N1 für das Bevorratungsprogramm der chinesischen Regierung.

SINOVAC engagiert sich kontinuierlich in der Pipeline-Entwicklung unter anderem von neuen Technologien, neuen Impfstoffen und anderen biomedizinischen Produkten. Wir werden ständig nach globalen Expansionsmöglichkeiten suchen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmens-Website www.sinovac.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Bundeswertpapiergesetze. Solche Aussagen sind mit Risiken und Unwägbarkeiten verbunden, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können aufgrund bestimmter Faktoren, darunter auch der in dieser Mitteilung beschriebenen, erheblich und nachteilig von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sondern beispielsweise auf unsere Branche, unsere Geschäftsstrategie, unsere Ziele und Erwartungen in Bezug auf unsere Marktposition, unsere künftige Geschäftstätigkeit, unsere Margen, unsere Rentabilität, unsere Investitionsausgaben, unsere Finanzlage, unsere Liquidität, unsere Kapitalressourcen, unsere Cashflows, unsere Betriebsergebnisse sowie andere Finanz- und Betriebsinformationen. Die Verwendung der Wörter "kann", "könnte", "wird", "würde", "zukünftig", "planen", "glauben" oder die Verneinung dieser Wörter, Abwandlungen davon oder ähnliche Ausdrücke in dieser Mitteilung soll zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen, wenngleich auch nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche kennzeichnenden Wörter enthalten. So enthalten unsere zukunftsgerichteten Aussagen beispielsweise Aussagen zum Übernahmeangebot von Alternative Liquidity. Faktoren, die zu solchen Abweichungen führen oder beitragen könnten, sind unter anderem Risiken, die Übernahmeangeboten grundsätzlich innewohnen, das Eintreten von Ereignissen, Veränderungen oder sonstigen Umständen, die das Übernahmeangebot undurchführbar machen könnten, ferner Risiken im Zusammenhang mit einer Unterbrechung des laufenden Geschäftsbetriebs aufgrund des Übernahmeangebots, unerwartete Kosten, Gebühren oder Ausgaben, die sich aus dem Übernahmeangebot ergeben, sowie Rechtsstreitigkeiten oder Ansprüche im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot. Faktoren und Risiken, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen abweichen, werden von Zeit zu Zeit detaillierter in den bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens dargelegt, insbesondere im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F, der am 1. Mai 2023 bei der SEC eingereicht wurde, in der Pressemitteilung des Unternehmens zu seinen ungeprüften Finanzergebnissen für das erste Halbjahr 2023 auf Formular 6-K, die am 15. August 2023 bei der SEC eingereicht wurden, sowie in künftigen Berichten des Unternehmens. Das Unternehmen warnt davor, sich über Gebühr auf seine zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Jede vom Unternehmen in dieser Mitteilung geäußerte zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wird. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

