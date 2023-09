Die IAA Mobility in München ist gestartet. Dementsprechend stehen auch die Aktien der Autobauer wieder verstärkt im Rampenlicht. Besonders stark entwickelt sich die Aktie des US-Elektroautobauers Tesla. Die Aktie gewinnt am heutigen Dienstag fast fünf Prozent auf 257,24 Dollar und ist damit der derzeit beste Wert des Tages im S&P 500.Großes Interesse zeigten die Fachbesucher am überarbeiteten Tesla Model 3. Hier hat der US-Autobauer am Front-Design und der damit verbundenen Aerodynmik gearbeitet. ...

