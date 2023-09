Zwar wurde im dritten Quartal der Umsatz um 5 % auf 8,88 Mrd. $ gesteigert, was aber dem schwächsten Wachstum seit Jahren entspricht. Doch damit nicht genug: Für das laufende Q4 rechnet man mit 9,27 Mrd. $, was zwar nur hauchdünn unter der Konsensschätzung von 9,28 Mrd. $ liegt, damit aber nur ein Wachstum von ca. 4 % zum Vorjahresquartal verspricht. Also nochmals ein geringeres Wachstum als im ohnehin wenig berauschenden dritten Quartal. Immerhin liegt man mit der Gewinnentwicklung über Plan: In Q3 betrug der Gewinn pro Aktie mit 10,54 $ deutlich mehr als die erwarteten 10,42 $. Das stetig erodierende Wachstum stand an der Börse zuletzt aber im Mittelpunkt. Die Aktie hat in den vergangenen Monaten stark performt, weshalb nun zumindest Teilgewinnmitnahmen nicht schaden könnten.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 36.Schlaglichter dieser Ausgabe:++ Zunehmend "hawkishe" Töne der Fed++ PROCREDIT auf Rekordkurs++ DELL überrascht mit starkem Gewinnwachstum++ Lupe: Tenbagger-AktienBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info