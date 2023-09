Manche Investoren haben in der letzten Zeit sehr schnell sehr viel Geld verdient. Dabei droht die Gefahr, dass vergessen wird, was eine Blase überhaupt ist. Dank Nvidia werden die Anleger es bald herausfinden. So lautet zumindest die Meinung von Rob Arnott, Gründer der US-amerikanischen Investmentgesellschaft Research Affiliates. Grund zur Sorge?Rob Arnott ist bekannt für seine Warnungen vor den Gefahren aufgeblähter Megacaps. Laut ihm sei Nvidia "ein Lehrbuchbeispiel für eine große Markttäuschung". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...