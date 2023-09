Nasdaq Stockholm AB: Change of market segment for instrument issued by Nordea Bank Abp to STO Warrants US Extend AE (34/23)

As from September 07, 2023, the following instrument listed on STO Leverage Certificates Extend E, STO Tracker Certificates Extend E and STO Warrants Extend E will change market segment to STO Warrants US Extend AE. The ISIN code and long name will remain unchanged. ISIN Long name Current Market Segment New Market Segment as of effective date SE0020363075 BULL ROKU X5 NORDNET STO Leverage Certificates Extend E STO Warrants US Extend AE SE0020363075 BEAR ROKU X1 NORDNET STO Leverage Certificates Extend E STO Warrants US Extend AE SE0020363083 BULL ROKU X4 NORDNET STO Leverage Certificates Extend E STO Warrants US Extend AE SE0020363166 TRACKER ROKU X1 NORDNET STO Tracker Certificates Extend E STO Warrants US Extend AE SE0020363117 BULL ROKU X3 NORDNET STO Leverage Certificates Extend E STO Warrants US Extend AE SE0020363133 BULL ROKU X2 NORDNET STO Leverage Certificates Extend E STO Warrants US Extend AE SE0020363141 BEAR ROKU X2 NORDNET STO Leverage Certificates Extend E STO Warrants US Extend AE SE0020367845 MINI L ROKU NORDNET 30 STO Warrants Extend E STO Warrants US Extend AE SE0020383081 MINI S ROKU NORDNET 39 STO Warrants Extend E STO Warrants US Extend AE SE0020685519 MINI L ROKU NORDNET 35 STO Warrants Extend E STO Warrants US Extend AE For further information concerning this exchange notice please contact Issuer Surveillance Stockholm on telephone +46 8 405 72 80, or iss@nasdaq.com.