HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Airbus auf "Sell" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die August-Auslieferzahlen für Verkehrsflugzeuge deuteten auf einen produktiven Sommer hin, schrieb Analyst Philip Buller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Wert seit Jahresanfang liege über dem Vorjahreswert und das Auslieferziel für 2023 dürfte mehr oder weniger erreicht werden. Es sei aber noch zu früh, von einem Ende der Lieferketten-Probleme auszugehen. Wichtiger sei zudem das kommende Jahr. Buller bevorzugt in der Branche weiter die Titel von MTU, Safran und Rolls-Royce./gl/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2023 / 16:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0000235190

