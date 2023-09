Um rund fünf Prozent konnte die Shell-Aktie sich in den letzten vier Wochen steigern und damit knapp unterhalb der 30-Euro-Marke neue Jahreshochs aufs Parkett zaubern. Das Papier erfährt derzeit in gleich mehrfacher Hinsicht Rückenwind und die Chancen auf eine Fortsetzung der Rallye sind nicht schlecht.Anzeige:Erfreut nahmen die Anleger zuletzt zur Kenntnis, dass Shell (GB00BP6MXD84) den Verkauf der Heimenergieparte in Großbritannien und Deutschland besiegelt hat. Octopus Energy wird das Ganze übernehmen. Eine Kaufsumme wurde zwar nicht ...

