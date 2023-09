Wiedereinmal eröffnet der DAX am Donnerstag den Handel im Minus - doch dann kann der Index überraschend deutlich zulegen. Außerdem im Fokus: die Aktien von SAP, MTU und Adidas. Enttäuschende Konjunkturdaten aus Deutschland haben die DAX-Anleger am Donnerstag vorsichtig gestimmt. Der deutsche Leitindex hielt sich mit 15.777 Zählern mit 0,2 im Plus, während der DAX heute schon bei 15.660 herumgekrebst war. Der EuroStoxx50 zeigte sich 0,2 Prozent fester. ...

