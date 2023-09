Die Krise im Bereich der erneuerbaren Energien hat jüngst auch der RWE-Aktie sichtlich zugesetzt und bis heute ist im Abwärtstrend keine Wende in Sicht. Zumindest am Mittwoch konnte die Aktie sich aber einem insgesamt schwachen Handel erwehren und leicht in Richtung Norden tendieren. Zu verdanken war dies einem positiven Analystenkommentar.Die Experten von Bernstein Research haben sich RWE (DE0007037129) noch einmal zur Brust genommen und dabei keinerlei Anlass erkannt, von der bisherigen Einschätzung abzuweichen. Es bleibt bei "Outperform", was einer ...

