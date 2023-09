Analysten begegnen der Chemiebranche in diesen Tagen mit abweichenden Ansichten. Nachdem sich am Vortag JPMorgan etwas ermutigend geäußert hatte, folgte nun eine optimistischere Stimme der Baader Bank. Andererseits warnte die US-Bank Morgan Stanley vor weiteren Abwärtsrisiken in der europäischen Chemiebranche.Die Stabilisierung des Sektors am Vortag erwies sich als Strohfeuer: So ging es für BASF im DAX am Ende um 1,5 Prozent abwärts und Lanxess im MDAX verloren sogar mehr als fünf Prozent.Die Morgan-Stanley-Analysten ...

