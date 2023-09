Am Mittwoch gab es bereits entsprechende Gerüchte, nun ist es fix. Der Softwarekonzern SAP will die Bonner Software-Management-Firma LeanIX übernehmen. Der Abschluss der Übernahme werde noch im vierten Quartal erwartet, teilten die Unternehmen am Donnerstag mit. Die Aktie von SAP konnte um gut ein Prozent zulegen. Damit gelang der Sprung auf ein neues 2-Jahreshoch.SAP will mit der Übernahme die Aktivitäten rund um Software für Geschäftstransformation stärken. Die Bonner Software-Management-Firma ...

