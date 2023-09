Morinaga Milk Industry Co., Ltd. (TOKYO:2264), ein führendes japanisches Unternehmen für Molkereiprodukte, freut sich bekannt zu geben, dass sein proprietärer probiotischer StammBifidobacterium longum subsp. longum BB536 (im Folgenden als Bifidobacterium longum BB536) bezeichnet) von der brasilianischen Gesundheitsbehörde (Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA) zugelassen wurde. Diese Zulassung, die am 27. Juli 2023 erteilt wurde, erlaubt die Verwendung von Bifidobacterium longum BB536 in Nahrungsergänzungsmitteln und herkömmlichen Lebensmitteln, die in Brasilien verkauft werden. Der Stamm wurde auch in die Liste der zugelassenen Produkte der ANVISA aufgenommen.

Bifidobacterium longum subsp. longum BB536, a clinically effective and well-established multifunctional probiotic strain, has a history of over 50 years of human use, supported by more than 240 scientific studies as of March 2023. Bifidobacterium longum BB536 strain has been recognized globally as a leading functional probiotic ingredient, holding Generally Recognized as Safe (GRAS) status in the U.S. for use in conventional foods and infant formula. It has also been approved as a "New Food Ingredient" in China for use in infant and toddler foods under the age of three. (Graphic: Business Wire)

Bifidobacterium longumBB536, ein klinisch wirksamer und gut etablierter multifunktionaler probiotischer Stamm, wird seit mehr als 50 Jahren von Menschen verwendet und ist durch mehr als 240 wissenschaftliche Studien belegt (Stand: März 2023). Bifidobacterium longumBB536 ist weltweit als führender funktioneller probiotischer Inhaltsstoff anerkannt und hat in den USA den Status "Generally Recognized as Safe" (GRAS) für die Verwendung in herkömmlichen Lebensmitteln und Säuglingsnahrung. Außerdem wurde er in China als "Neue Lebensmittelzutat" für die Verwendung in Säuglings- und Kleinkindernahrung für Kinder unter drei Jahren zugelassen.

Die jüngste Zulassung durch die ANVISA erlaubt die Verwendung von Bifidobacterium longumBB536 in Nahrungsergänzungsmitteln und verschiedenen herkömmlichen Lebensmitteln. Gleichzeitig wird die Angabe zugelassen, dass "Bifidobacterium longum BB536 zur Gesundheit des Magen-Darm-Trakts beitragen kann".

Die Zulassung hat erhebliche Auswirkungen auf die globale Wachstumsstrategie von Morinaga Milk. Als eines der in der 10-Jahres-Vision des Unternehmens genannten Ziele strebt Morinaga Milk bis zum Geschäftsjahr, das am 31. März 2029 endet, einen Auslandsanteil von mindestens 15 an. Diese Zulassung steht im Einklang mit dem Bestreben des Unternehmens, seine Präsenz auf den internationalen Märkten auszubauen, einschließlich der Stärkung von Partnerschaften mit großen Herstellern von Säuglingsnahrung und des Vertriebs von Nahrungsergänzungsmitteln in der ganzen Welt.

Der brasilianische Markt für probiotische Nahrungsergänzungsmittel wächst schnell, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von ca. 9 von 2013 bis 2022, und die Marktgröße hat sich auf ca. 200 Millionen US-Dollar*1 mehr als verdoppelt.. Morinaga Milk rechnet mit einer vielversprechenden Zukunft auf dem brasilianischen Markt.

*1Quelle: Euromonitor International, August 2023

"Wir freuen uns sehr, die Zulassung von BB536 durch die ANVISA für die Verwendung in Nahrungsergänzungsmitteln und konventionellen Lebensmitteln in Brasilien bekannt zu geben", erklärte Dr. Yoshihiko Ushida, General Manager der Abteilung International B to B Business von Morinaga Milk. "Dieser Erfolg unterstreicht unser Engagement für die Herstellung hochwertiger, wissenschaftlich validierter Probiotika, die zum Wohlbefinden der Verbraucher auf der ganzen Welt beitragen." Während Morinaga Milk weiter vorankommt, ist das Unternehmen begeistert von den Möglichkeiten, die sich durch diesen Meilenstein ergeben.

Über Morinaga

Morinaga Milk Industry Co., Ltd. ist eines der führenden Unternehmen für Milchprodukte in Japan mit einer jahrhundertelangen Geschichte in der Nutzung der ernährungsphysiologischen Eigenschaften von Milchprodukten und funktionellen Inhaltsstoffen. Morinaga Milk ist auch ein wichtiger globaler Hersteller von Probiotika, der sich durch innovative Technologien auszeichnet und weltweit ein hochwertiges Sortiment an Probiotika und funktionellen Inhaltsstoffen anbietet. Seit den 1960er Jahren erforscht Morinaga Milk die Sicherheit, den funktionellen Nutzen für die Gesundheit und die Wirkmechanismen probiotischer Bifidobakterien, um ihre Rolle bei der Erhaltung der menschlichen Gesundheit besser zu verstehen. Weitere Informationen über Morinaga Human-Residential Bifidobacteria (HRB) Probiotika finden Sie unter https://morinagamilk-ingredients.com/.

