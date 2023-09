Kaum eine Aktie profitierte in den vergangenen Monaten so sehr von dem durch ChatGPT ausgelösten Hype um künstliche Intelligenz (KI) wie Nvidia. An der Börse wurden die starken Zahlen aber nicht mehr gefeiert. Größer, schneller, weiter - Nvidia scheint kaum noch Grenzen zu kennen. Die Produktion von KI-Chips soll verdreifacht werden und auch der Wert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...