Airbus Aktien ISIN: NL0000235190 konnten im Wochenverlauf 1,18 Prozent zulegen. Damit gehörte der Flugzeugbauer, der seinen Hauptsitz in Frankreich hat, zu den Gewinnern im DAX. Zum Handelsende notierte die Aktie am Freitag auf Xetra bei 135,42 Euro, das Wochenhoch hat Airbus am Donnerstag mit einem Kurs bei 137,18 markiert. Die nächste charttechnische Hürde wartet bei 138,00 Euro und darüber wäre der Weg bis zum Allzeithoch frei.PerformanceIm laufenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...