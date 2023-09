Vita 34 ISIN: DE000A0BL849 konnte im Wochenverlauf 11,21 Prozent zulegen. Damit war das Unternehmen aus Leipzig der Top-Performer im Prime All Share. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 5,02 Euro, das Wochenhoch hat man am Mittwoch bei 5,26 Euro auf Tradegate gesehen. Seit dem Hoch bei 17,45 Euro Ende 2021 hat die Aktie massiv an Wert verloren und man darf gespannt sein, ob aus den jüngsten Kursgewinnen mehr als eine Gegenreaktion auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...