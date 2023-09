Das Unternehmen mit Sitz im westfälischen Ort Heek hat sich auf Blockheizkraftwerke (KWK-Anlagen) spezialisiert. Der international aufgestellte Mittelständler expandierte jüngst durch die Übernahme des niederländischen Herstellers NRGTEQ in den Markt für Großwärmepumpen. Für das erste Halbjahr konnte das Unternehmen gestern neben einem Umsatzplus von 18,9 % auf 135,5 Mio. € (bereits Ende August veröffentlicht) einen Anstieg des operativen Gewinns auf EBIT-Basis um satte 61,8 % auf 4,1 Mio. € (Rekordwert für das erste Halbjahr) verkünden. Für das laufende Jahr peilt 2G eine EBIT-Marge von 6,5 bis 8 % an (H1 2023: 3,0 %) an. Der Auftragseingang für Juli und August liegt außerdem über dem Vorjahresniveau. Bei 2G fällt das zweite Halbjahr traditionell besser aus. Die Expansion ins Geschäft mit Wärmepumpen sorgt für weitere Kursfantasie. Überwindet die Aktie den Widerstand bei 26,65 €, ergibt sich ein neues Kaufsignal.



