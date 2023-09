The following instruments on XETRA do have their first trading 11.09.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 11.09.2023Aktien1 AU0000010522 Macquarie Group Ltd. PFD C2 SE0009606809 Unibap AB3 US3131488765 Federal Agricultural Mortgage Corp. PFD C4 CA88908E1079 Toggle3D AI Inc.5 US1694951088 China Mengniu Dairy Co. Ltd. ADR6 US36151R1014 GB Group PLC ADR7 US44967K3023 IMAC Holdings Inc.8 CA64079L3039 Neptune Wellness Solutions Inc.9 CA6976702069 Pampa Metals Corp.Anleihen1 US055451BF42 BHP Billiton Finance [USA] Ltd.2 US055451BD93 BHP Billiton Finance [USA] Ltd.3 US055451BC11 BHP Billiton Finance [USA] Ltd.4 USU74078CX95 Nestlé Holdings Inc.5 US655663AB89 Nordson Corp.6 US126408HW63 CSX Corp.7 XS2673969650 International Distributions Services PLC8 XS2445343689 Yapi Ve Kredi Bankasi AS9 XS2681334962 Council of Europe Development Bank (CEB)10 US4581X0EL86 Inter-American Development Bank11 XS2681943390 International Bank for Reconstruction and Development12 XS2682093526 Raiffeisen Bank International AG13 US89236TKZ74 Toyota Motor Credit Corp.14 HU0000406624 Ungarn, Republik15 USG0R4HJAD89 AIB Group PLC16 US055451BE76 BHP Billiton Finance [USA] Ltd.17 USE2428RAB18 Caixabank S.A.18 USE2428RAC90 Caixabank S.A.19 XS2682061754 Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]20 XS2677642717 International Distributions Services PLC21 USL5659AAB37 JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance Inc.22 USL5659AAA53 JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance Inc.23 US595620AX34 Midamerican Energy Co.24 US595620AY17 Midamerican Energy Co.25 USU74078CW13 Nestlé Holdings Inc.26 USJ54675BC69 Nippon Life Insurance Co.27 US655663AA07 Nordson Corp.28 XS2681391251 Reckitt Benckiser Treasury Services PLC29 XS2681384041 Reckitt Benckiser Treasury Services PLC30 FR001400KKX9 Tikehau Capital S.C.A.31 US055451BB38 BHP Billiton Finance [USA] Ltd.32 US375558CA99 Gilead Sciences Inc.33 US375558BZ59 Gilead Sciences Inc.34 USU74078CY78 Nestlé Holdings Inc.35 US89236TLA15 Toyota Motor Credit Corp.36 US89236TLB97 Toyota Motor Credit Corp.