2G Energy hat im ersten Halbjahr 2023 nach Darstellung von SMC-Research den Umsatz deutlich gesteigert und das EBIT überproportional verbessert. SMC-Analyst Holger Steffen hat daraufhin seine Margenschätzung für das Jahr erhöht und sieht weiterhin ein attraktives Aufwärtspotenzial für die Aktie.

2G Energy habe sich laut SMC-Research im ersten Halbjahr sehr positiv entwickelt. Der Umsatz habe um 19 Prozent auf 135,5 Mio. Euro gesteigert und das EBIT deutlich überproportional um 62 Prozent auf 4,1 Mio. Euro verbessert werden können. Besonders beeindruckend sei auch die Outputsteigerung um 20,7 Prozent auf 166,3 Mio. Euro. Mit dem kräftigen Bestandsausbau werde die weitere Auslieferung von Anlagen aus dem sehr hohen Auftragsbestand (194 Mio. Euro) vorbereitet. Das sorge für eine gute Basis, um die Jahresziele zu erreichen. Anvisiert werde ein Umsatz von 310 bis 350 Mio. Euro (2022: 312,6 Mio. Euro) und eine EBIT-Marge von 6,5 bis 8,5 Prozent (2022: 7,0 Prozent).

Etwas schwach sei im ersten Halbjahr der Auftragseingang gewesen, was vor allem auf eine große Verunsicherung in Deutschland und eine verhaltene Entwicklung in Teilen Europas wegen der Krisenstimmung zurückzuführen sei. Im dritten Quartal habe sich der Auftragseingang aber wieder deutlich belebt und werde voraussichtlich über Vorjahr liegen.

Insgesamt bewege sich 2G Energy damit auf einem dynamischen Expansionspfad. Der Bereich Wasserstoff biete ebenso noch großes Potenzial wie das Geschäft mit Großwärmepumpen, das mit der Übernahme des holländischen Unternehmens NRGTEQ nun beschleunigt ausgebaut werde.

Die Analysten erwarten für 2G ein deutliches Umsatz- und Gewinnwachstum in den nächsten Jahren. Auf Basis der Halbjahreszahlen haben sie ihre Margenschätzungen für 2023 und 2024 erhöht, zugleich wegen der Übernahme von NRGTEQ aber den FCF etwas reduziert. In Summe sei ihr Kursziel unverändert geblieben und betrage weiterhin 31,00 Euro. Die Aktie biete damit ein attraktives Aufwärtspotenzial, was weiterhin das Urteil "Buy" rechtfertige.

