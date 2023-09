Die Deutsche Telekom hat ihren 200. öffentlichen Schnelllade-Standort in Betrieb genommen. Der Standort in der Franz-Liszt-Straße 2-4 in Lemgo verfügt über sechs Ladepunkte an zwei DC-Säulen, die bis zu 200 kW Ladeleistung bieten. Die Deutsche Telekom nutzt für den Ausbau der Ladesäulen die existierende Infrastruktur ihrer Liegenschaften und hatte im Herbst 2018 mit dem Aufbau ihres bundesweiten Netzes ...

