Zur BASF Aktie gibt es am Montag zwei neue Analystenstimmen. Die Aktienexperten von Warburg haben ihr Kursziel von 48,70 Euro auf 50,00 Euro angehoben und den DAX-Titel weiter mit "Hold" eingestuft. Bei den Zahlen seien die Negativfaktoren für die chemische Industrie offensichtlich geworden. Eine Überraschung sei ausgeblieben, so die Analysten in ihrer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...