DJ BASF und Nanotech Energy vereinbaren Batterie-Partnerschaft

FRANKFURT (Dow Jones)--BASF und das US-Unternehmen Nanotech Energy haben eine Partnerschaft zur Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien in Nordamerika vereinbart. BASF werde in Battle Creek, Michigan, Kathodenmaterialien aus recycelten Metallen herstellen, die in Lithium-Ionen-Batteriezellen von Nanotech Energy verwendet werden, teilten beide Unternehmen mit.

Nanotech Energy ist ein Anbieter von Energiespeicherprodukten auf Graphenbasis mit Sitz in Chico, Kalifornien.

September 11, 2023 11:29 ET (15:29 GMT)

