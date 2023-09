Die Stabilisierung der US-Börsen setzt sich fort. Vor den am Mittwoch anstehenden Inflationsdaten aus den USA hält sich die Kaufbereitschaft der Anleger aber in Grenzen, denn die Daten dürften in die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche mit einfließen. Allerdings geht kaum jemand davon aus, dass schon auf der kommenden Notenbanksitzung die Zinsen steigen werden.Rund zwei Stunden vor dem Handelsschluss legt der Dow Jones Industrial um 0,33 Prozent auf 34.691,02 Punkte ...

