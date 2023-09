Ein Finanzinvestor soll offenbar die Mehrheit am U-Boot-Hersteller THYSSENKRUPP MARINE SYSTEMS (TKMS) und der deutsche Staat soll einen Minderheitsanteil übernehmen. THYSSENKRUPP will beteiligt bleiben - aber ebenfalls nur mit einem Minderheitsanteil. Das sind die neuesten Gerüchte am Aktienmarkt. Der Einstieg des Finanzinvestors ist aber nur als Übergangslösung gedacht. Perspektivisch ist wohl ein Börsengang avisiert. Die Vorbereitungen für die Abspaltung von TKMS sind weit gediehen, allerdings ist eine endgültige Entscheidung noch nicht gefallen.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



