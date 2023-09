Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4741/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S5/37 geht es um weitere Details zu Telekom und ETS. Wir haben den Termin (22.9.): Damit ist fix, dass dies im ATX passieren wird und das bringt der Wiener Börse mehr Umsatz als ausserhalb des ATX. Was noch fehlt, ist ein Referenzpreis. Die Telekom Austria Aktie ist jedenfalls heute extrem bullish. Wir werden da konsequent dranbleiben in den nächsten Tagen, der "Wiener Börse Plausch" ist ja der TKA/ETS-Abspaltungssender. News gibt es zu Rosenbauer und einer Anleihe, ...

