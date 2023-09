Peugeot hat mit dem e-3008 das erste Modell der Marke präsentiert, das auf der neuen Stellantis-Plattform STLA Medium basiert. Es wird im französischen Werk Sochaux produziert und ab Februar 2024 in den Handel kommen. Peugeot verspricht für das Kompakt-SUV bis zu 700 Kilometer WLTP-Reichweite. Der neue Peugeot e-3008 tritt im C-Segment an, wurde von Anfang an als Elektromodell konzipiert und wird ...

