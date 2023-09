DJ PTA-Adhoc: Peach Property Group AG: Zinsen unter der Optionshybridanleihe aufgeschoben und Anleihe weitergeführt

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Zürich (pta/13.09.2023/07:00) - Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

* Zinsen unter der ausstehenden Optionshybridanleihe werden aufgeschoben * Trotz nochmaliger Weiterführung bleibt die vollständige Rückführung zu einem der nächsten quartalsweisen Kündigungstermine beabsichtigt * Nächster Kündigungstermin ist der 22. Dezember 2023 * Mit der Entscheidung wartet die Gesellschaft die Situation am Zins- sowie Immobilienmarkt ab und optimiert weiter die Liquiditätssituation

Der Verwaltungsrat der Peach Property Group AG, einem Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland, hat beschlossen, das verbleibende Volumen der Optionshybridanleihe (SWX: PEA231, ISIN: CH0417376040) von rund CHF 45.5 Mio. zum Zinszahlungstag per 22. September 2023 nicht zu kündigen. Damit wird die Optionshybridanleihe einstweilen weitergeführt. Die im letzten Quartal aufgelaufenen Zinsen werden gemäß den Anleihebedingungen aufgeschoben und vorerst nicht bezahlt. Auch zukünftige Zinszahlungen unter der Optionshybridanleihe werden aufgeschoben, bis die Gesellschaft anlässlich einer Generalversammlung der Aktionäre eine Dividendenzahlung beschliesst, beziehungsweise ein anderes obligatorisches Zahlungsereignis gemäss den Anleihebedingungen eintritt.

Der noch ausstehende Betrag der Optionshybridanleihe verbleibt entsprechend bilanziell als Eigenkapital. Die Gesellschaft plant die vollständige Rückführung zu einem der nächsten Kündigungstermine. Der nächste mögliche Kündigungstermin ist der 22. Dezember 2023.

Mit der Entscheidung soll die Entwicklung am Zins- und Immobilienmarkt in den kommenden Monaten abgewartet und die Liquiditätssituation der Gruppe weiter optimiert werden.

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten

Thorsten Arsan, Chief Financial Officer +41 44 485 50 18 | investors@peachproperty.com

Medien Deutschland

Feldhoff & Cie Anke Sostmann, Executive Director +49 159 04028505 | as@feldhoff-cie.de

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für die Bedürfnisse der Mieter, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab, während Digitalisierung und Nachhaltigkeit das operative Geschäft prägen. Das Portfolio besteht aus renditestarken Objekten, typischerweise in deutschen Tier-II-Städten im Einzugsgebiet von Ballungszentren. Die Aktivitäten erstrecken sich daher über die gesamte Wertschöpfungskette, von der Standortbewertung und Akquisition über das aktive Asset Management bis hin zur Vermietung oder dem Verkauf von Immobilien.

Darüber hinaus entwickelt die Gruppe ausgewählte Objekte in der Schweiz für den Verkauf als Eigentumswohnungen, wobei das Entwicklungsprojekt "Peninsula Wädenswil" das letzte derartige Projekt ist.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Reto Garzetti (Exekutiver Verwaltungsratspräsident), Peter Bodmer, Dr. Christian De Prati, Kurt Hardt sowie Klaus Schmitz.

Weitere Informationen unter https://peachproperty.com

(Ende)

Aussender: Peach Property Group AG Adresse: Neptunstrasse 96, 8032 Zürich Land: Schweiz Ansprechpartner: Reto Garzetti und Thorsten Arsan Tel.: +41 44 485 50 00 E-Mail: investors@peachproperty.com Website: www.peachproperty.com

ISIN(s): CH0118530366 (Aktie) Börsen: SIX Swiss Exchange; Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 13, 2023 01:00 ET (05:00 GMT)