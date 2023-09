Analyst Adam Jonas von Morgan Stanley hat das Kursziel von bisher 250 auf 400 $ hochgesetzt. Man sieht rd. 60 % Potenzial und den größten Werttreiber im Software- und Dienstleistungsbereich. Im Mittelpunkt: Dojo, Teslas kundenspezifisches Supercomputing-Projekt. Morgan Stanley ist der Ansicht, dass Dojo den Unternehmenswert von Tesla um bis zu 500 Mrd. $ steigern kann, was aus Umsätzen aus Mobilitäts- und Netzwerkdiensten resultieren soll. Tesla trainiert seine Autopiloten derzeit nicht mit Daten, sondern mit Videos von komplexen Kreuzungen, während Waymo und andere Player im Live-Betrieb bereits einen Teil des Marktes unter sich aufteilen. Wir hatten unsere grundsätzlich negative Meinung zu Tesla in unserem Sommer-Webinar im Juni mit Volker Schulz aufgehoben und zu einer kleinen Anfangsposition geraten. + 10 % zu Wochenbeginn wirken aber zunächst überzogen.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 37.Schlaglichter dieser Ausgabe:++ Zunehmend stürmisch im Bereich Offshore-Wind++ Aufbruchstimmung bei YPSOMED++ Interessante US-Infrastruktur-Nebenwertestory++ Lupe: Uran-AktienBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info