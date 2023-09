Der gestrige Tag an den Börsen verlief nicht ganz so schlecht, wie es ein Blick auf den DAX vermuten lassen würde. Zumindest einige Titel konnten ihre Erholung fortsetzen, wenn auch auf einem eher überschaubaren Niveau. Es zeigt sich aber noch immer ganz klar eine hohe Nervosität an den Märkten, die wohl so schnell auch nicht weichen wird.Die derzeit vielbeachtete Aktie von TUI (DE000TUAG505) schaffte es am Dienstag auf Kursgewinne in Höhe von 1,22 Prozent. Das trieb den Wert des Papiers bis auf 5,63 Euro und damit mehr oder weniger direkt auf einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...