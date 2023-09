thyssenkrupp hat seine Wasserstoff-Tochter zu einem Ausgabepreis von 20,00 Euro an die Börse gebracht. Die Aktie ist am ersten Handelstag fulminant gestartet, zum Handelsende auf Xetra konnte man einen Kurs von 24,68 Euro sehen. Bereits am zweiten Handelstag hat die Aktie ihr bisheriges Allzeithoch notiert. Von 25,28 Euro ging es bergab auf 21,04 Euro und es folgte eine kurze Erholung und wieder ein Abstieg unter den Ausgabepreis. Schaut man auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...